Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] 8 cửa hàng kim cương đóng cửa chỉ trong 5 ngày

Minh Quân - Hà Anh

Sau vụ triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, 8 thương hiệu lớn tại TPHCM, Đồng Tháp, Cần Thơ đồng loạt đóng cửa.

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