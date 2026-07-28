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[VIDEO] 20-7, ACB dẫn đầu cuộc đua lãi suất, kỳ hạn 12 tháng áp sát mốc 8%

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 20-7, ACB tăng lãi suất huy động lên 7,8%, dẫn đầu thị trường, cùng MB và Bac A Bank cũng đồng loạt tăng lãi suất.

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