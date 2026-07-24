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[VIDEO] 1.000 USD đầu tư bitcoin 2009 thành 80 tỷ USD nhưng không ai giữ nổi

Minh Quân - Hà Anh

Từ 2009, đầu tư 1.000 USD vào bitcoin đã tăng giá lên 80 tỷ USD, nhưng không ai đủ can đảm giữ đến cuối cùng.

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