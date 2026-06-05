Khoa học & Đời sống

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[SPOTTLIGHT] Hà Nội đối mặt khủng hoảng phế thải xây dựng nghiêm trọng

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.

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