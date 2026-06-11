Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng vì vi phạm quyền người tiêu dùng

Minh Quân - Hà Anh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Xiaomi Việt Nam 290 triệu đồng do ba vi phạm liên quan đến quyền riêng tư và tài trợ KOL.

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