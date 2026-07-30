Khoa học & Đời sống

Multimedia

[SPOTLIGHT] Vàng SJC bật tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp còn 13 triệu đồng

Minh Quân - Hà Anh

Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng lên 143 triệu/lượng, vàng thế giới phục hồi lên 4.072 USD/ounce, chênh lệch thu hẹp còn 13 triệu đồng.

Video tiếp theo
back to top