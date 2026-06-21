Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] “Vaccine lừa đảo” cho người tiêu dùng thông minh

Minh Quân - Hà Anh

Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.

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