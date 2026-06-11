Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Úc thu hồi thực phẩm chức năng Nature's Own và kẹo Allen's vì lẫn kính, nhựa

Minh Quân - Hà Anh

Úc thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng Nature's Own và kẹo Allen's do nguy cơ lẫn kính, nhựa, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

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