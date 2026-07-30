Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới, USD tự do quay đầu giảm mạnh

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử lên 25.306 đồng/USD. Trái chiều, USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc.

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