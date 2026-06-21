Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Từ Net Zero đến Việt Nam Xanh: Tái định hình nền kinh tế

Minh Quân - Hà Anh

Việt Nam chuyển đổi xanh từ cam kết Net Zero tại COP26 đến chính sách phát triển bền vững, mở ra giai đoạn mới cho nền kinh tế quốc gia.

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