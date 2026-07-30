Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] TPHCM đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 55 triệu

Minh Quân - Hà Anh

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 55 triệu đồng/tháng với hộ gia đình, mục tiêu 200 nghìn căn đến năm 2030.

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