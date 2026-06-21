Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Tòa soạn số kiến tạo thông tin, lan tỏa tri thức

Minh Quân - Hà Anh

Chuyển đổi số giúp báo chí xây dựng hệ sinh thái tri thức số, nâng cao hiệu quả, nhưng đòi hỏi thay đổi tư duy và kỹ năng của đội ngũ.

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