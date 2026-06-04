Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Sacombank thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City tại Đồng Nai

Minh Quân - Hà Anh

Sacombank chuẩn bị thu giữ 507 sổ đỏ của dự án Viva City do LDG vi phạm nghĩa vụ trả nợ, trong bối cảnh công ty lỗ hơn 1.268 tỷ đồng.

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