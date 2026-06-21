Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Khi nào doanh nghiệp Việt đủ sức dẫn dắt cuộc chơi toàn cầu?

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

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