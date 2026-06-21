Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Hóa giải “bẫy thu nhập trung bình” bằng đột phá thể chế

Minh Quân - Hà Anh

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

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