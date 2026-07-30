Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Hộ kinh doanh phải khai thuế và tài khoản ngân hàng

Minh Quân - Hà Anh

Cơ quan thuế các tỉnh thành yêu cầu hộ kinh doanh trên toàn quốc hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng trước 31/7 để tránh

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