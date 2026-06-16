Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.

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