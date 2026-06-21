Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

Minh Quân - Hà Anh

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.

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