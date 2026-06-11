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[SPOTLIGHT] Dragon Capital rót hơn 1.300 tỉ đồng vào IPO Điện Máy Xanh

Minh Quân - Hà Anh

Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.

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