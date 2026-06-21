Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Đội ngũ trí thức KH&CN phải trở thành lực lượng phản biện chiến lược của quốc gia

Minh Quân - Hà Anh

Trong thế kỷ XXI, tri thức đang trở thành nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia.

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