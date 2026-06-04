Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đa dạng nguồn thu

Minh Quân - Hà Anh

Các doanh nghiệp bất động sản như Hoàng Quân, TTC Land, Khang Điền và An Gia mở rộng sang khu công nghiệp, văn phòng và nhà ở thương mại.

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