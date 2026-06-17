Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Điện cao điểm chuyển sang tối: Doanh nghiệp nào chịu ảnh hưởng?

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công Thương chuyển khung giờ cao điểm điện sang tối, ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất và ngành dịch vụ.

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