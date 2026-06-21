Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Đại hội IX: Khơi dậy tinh thần đoàn kết và đổi mới

Minh Quân - Hà Anh

Đại hội IX cần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh.

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