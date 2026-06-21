Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Báo chí “Xanh”... trong kỷ nguyên chuyển đổi Xanh

Minh Quân - Hà Anh

Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.

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