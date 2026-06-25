Khoa học & Đời sống

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[SPONSORED - SPOTLIGHT]CEO Techcombank Jens Lottner: Tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược “AI-first”

PV

Hội nghị AWS Summit Singapore 2026 thu hút hàng nghìn người, ghi nhận những bước tiến mới trong công nghệ và tài chính.

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