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[SPONSORED - SPOTLIGHT]Căn hộ thương mại dịch vụ tại Đà Nẵng bứt tốc nhờ lực cầu thuê nhà cao cấp tăng mạnh

PV

Khám phá sự phát triển mạnh mẽ của căn hộ thương mại dịch vụ tại Đà Nẵng, trung tâm kinh tế và dịch vụ của miền Trung.

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