Khoa học & Đời sống

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Sếp lạm dụng AI, nhân viên kiệt quệ vì vừa làm vừa sửa lỗi

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả

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