Khoa học & Đời sống

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Sản phụ tố liệt hai chân sau sinh mổ, bệnh viện lên tiếng

Trường Hân t/h

Chịu biến chứng sau sinh mổ tại Bệnh viện Thanh Nhàn, sản phụ mất khả năng cử động chân sau giảm đau, bệnh viện đã có phản hồi chính thức.

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