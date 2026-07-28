Khoa học & Đời sống

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Pháp tiên phong ở EU cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Minh Quân - Hà Anh

Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên tại EU áp dụng quy

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