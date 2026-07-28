Khoa học & Đời sống

Multimedia

Lầu Năm Góc cạn tiền vì chiến sự Iran, Quốc hội Mỹ bế tắc

Minh Quân - Hà Anh

Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng

Video tiếp theo
back to top