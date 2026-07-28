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Lầu Năm Góc cạn tiền vì chiến sự Iran, Quốc hội Mỹ bế tắc
Minh Quân - Hà Anh
28/07/2026 20:02
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
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