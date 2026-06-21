Khoa học & Đời sống

Thời sự

Hai em bé tử vong trong xe hơi vì sốc nhiệt ở Pháp

Theo Việt Vũ/Baophapluat

Giữa đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới 40 độ C tại Pháp, hai em nhỏ đã tử vong thương tâm do mắc kẹt trong ô tô.

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