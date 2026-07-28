Khoa học & Đời sống

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Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường

Minh Quân - Hà Anh

UBND TP Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đơn giản hóa thủ tục ch

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