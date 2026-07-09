Khoa học & Đời sống

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BIS cảnh báo bong bóng tài chính từ cơn sốt đầu tư AI

Minh Quân - Hà Anh

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vừa cảnh báo định giá cổ phiếu AI đang ở mức không thể duy trì, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh mạnh kéo theo hệ lụy cho

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