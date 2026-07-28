Khoa học & Đời sống

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Bé trai 11 nhanh trí cứu em thoát chết đuối

Trường Hân t/h

Bé trai nhanh trí dùng xe scooter cứu em nhỏ khỏi đuối nước, phản ánh giá trị của kỹ năng phòng chống và sự dũng cảm của trẻ nhỏ.

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