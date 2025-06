Khoa học và Đời sống số 20-2025

Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 2 người đang có vàng mà muốn chốt lời thì phải tính toán. Nếu mức lợi nhuận đạt 20% trở lên tính trên cơ sở 1 năm nên bán ra để chốt lời, vì vàng có thể xuống thấp hơn. Với những nhà đầu tư đang muốn mua thì nên chờ những dấu hiệu rõ nét hơn. lKhi giá vàng lên tục phi mã, lãi suất ngân hàng ở mức thấp, kênh đầu tư nào sẽ đem lại hiệu quả cao trong thời gian tới? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Như chúng ta thấy, nếu so sánh với kênh tiền gửi ngân hàng thì rõ ràng, kênh vàng đang tạo lợi nhuận gấp mấy lần. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần rất cẩn thận trong lúc giá vàng đang biến động như hiện nay. Nếu mua vàng, giữ vàng trong thời gian, phần thắng có thể chắc chắn nắm được. Bởi với những biến động như hiện nay, giá vàng trên thế giới cũng như Việt Nam khó mà giảm, vẫn ở trong chiều hướng tăng và có biến động lên xuống. Nếu đầu tư vào kênh vàng nên đầu tư dài hạn, nếu chỉ mua đi bán lại cũng rất nguy hiểm. l 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank chỉ bán vàng, nhưng được bổ sung “quyền” mua vàng… sẽ giúp bình ổn thị trường? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Có thể cân bằng thị trường ở một góc cạnh nào đó. Nhưng vấn đề chính của thị trường Việt Nam không phải là các ngân hàng được nới rộng phạm vi hoạt động mà là nguồn cung cấp vàng hiện rất hạn chế, trong khi nhu cầu mua vàng bị đẩy lên do tất cả các biến động trên thế giới. Chính vì thế, cung cầu lệch pha. Bây giờ nếu cho thêm một thành phần nữa giao dịch vàng có thể cũng có tác động tốt, nhưng không giải quyết được vấn đề. Vấn đề không phải ở các ngân hàng được phép làm gì mà là ở nguồn cung cầu không cân bằng. lXin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện khỏi vai trò kinh doanh vàng, tức là không trực tiếp nhập khẩu vàng nữa. Thay vào đó, cần giao quyền nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng có uy tín và đủ năng lực tài chính. Ngân hàng Nhà nước chỉ nên giữ vai trò quản lý thị trường vàng, đồng thời cho phép các doanh nghiệp này nhập khẩu vàng theo một kế hoạch phân bổ hợp lý như trước đây. Tôi tin rằng chỉ khi nguồn cung vàng dồi dào hơn và đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu, thị trường vàng mới có thể ổn định. Cùng với đó, quy định về “thương hiệu vàng quốc gia” trong Nghị định 24 cũng cần được xem xét lại. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần rút lại thương hiệu này để tất cả các sản phẩm vàng có thể cạnh tranh công bằng trên thị trường. Để thị trường vàng ổn định, nguồn cung phải được cải thiện và đáp ứng đủ nhu cầu. Khuyến cáo thiết thực nhất với nhà đầu tư lTrong bối cảnh bất ổn từ cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh sang vàng, kênh đầu tư trú ẩn an toàn truyền thống. Khuyến cáo thiết thực nhất với nhà đầu tư, người dân là gì? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Như tôi đã nói ở trên, trong bối cảnh như trên, thời điểm này, những tăng cao, các nhà đầu tư cũng bán vàng ra để chốt lời. Tôi cho rằng, thời điểm này thị trường vàng đang trong giai đoạn hết sức biến động. l Chính phủ đang sửa lại Nghị định 24/2012/ NĐ-CP về hoạt động kinh doanh vàng. Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, đội giá, trốn thuế... Bộ đôi hành động này hứa hẹn bình ổn giá vàng? - TS Nguyễn Minh Phong: Tôi cho rằng, nếu sửa Nghị định 24 về hoạt động kinh doanh vàng cùng với việc Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, thao túng thị trường…sẽ giúp hạn chế hoạt động đầu cơ, giảm bớt những động lực để kéo dài sự chênh lệch giá vàng. Bởi sự chênh lệch này bắt nguồn từ quản lý nhà nước nên phía Nhà nước mới giải quyết được thôi. Nếu công an vào cuộc, thực tế đã xử lý một số vụ việc, hy vọng sẽ được cải thiện. - TS Nguyễn Trí Hiếu: Tôi cho rằng, cần sớm có sự điều chỉnh Nghị định 24. Ngân hàng Nhà nước nên rút lui PV Khoa học và Đời sống/Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Hà Nội (VUSTA) và TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu về những biến động giá vàng trong nước thời gian qua. Điều gì tác động khiến thị trường vàng tăng bất chấp? l Giá vàng 120,5 triệu đồng/lượng là mức không thể tưởng tượng, vậy điều gì tác động kéo thị trường vàng tăng bất chấp, phá vỡ mọi kỷ lục? - TS Nguyễn Minh Phong: Chúng ta đã chứng kiến tình trạng giá vàng tăng và biến động kéo dài suốt thời gian qua. Đầu tháng 4 vừa qua, khi Chính phủ đưa ra các chỉ đạo cũng như các giải pháp quản lý thị trường vàng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được kiểm soát, duy trì ở biên độ phù hợp. Tuy nhiên, đến hiện nay tình trạng trên lại quay trở lại. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thị trường vàng liên tục gia tăng giá, trong đó có nguyên nhân do thị trường thời gian gần đây biến động rất mạnh, trong khi nguồn cung ở trong nước chưa có sự cải thiện một cách căn bản. Cùng với đó là tình trạng đầu cơ, thao túng, tâm lý đám đông cũng như các áp lực khác, trong đó có lãi suất, dẫn đến những hiện tượng không lành mạnh. Thủ tướng đã chỉ đạo nhiều lần, nhưng đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa sửa Nghị định 24 dẫn đến tình trạng trên chưa được kiểm soát một cách có hiệu quả. - TS Nguyễn Trí Hiếu: Tôi bổ sung thêm, một nguyên nhân nữa là vấn đề đàm phán thuế quan giữa Mỹ và các nước. Mới đây, Mỹ đã đi đến một thỏa thuận với Trung Quốc, cả hai bên giảm thuế quan 115% cho cả hai. Đây là tín hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn phải chờ xem trong những tháng tới, cụ thể việc đàm phán sẽ đi đến những kết quả cụ thể như thế nào. Đối với các nước khác vẫn chưa có thỏa hiệp gì rõ ràng, ngay Việt Nam cũng chưa biết Mỹ có giảm thuế quan cho mình hay không. Do đó, thị trường vàng có thể vẫn còn biến động, cho đến khi có kết quả cuối cùng của việc Mỹ - Trung sẽ giữ thuế quan ở mức nào. Giá vàng thế giới đang dao động và giá vàng trong nước cũng chịu tác động của diễn biến này. Khoảng 2 tháng nữa, Mỹ sẽ còn đàm phán về chính sách thuế quan với nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Tôi cho rằng, thời gian tới dự báo sẽ có rất nhiều yếu tố tác động đến thị trường vàng và chứng khoán trong nước. Bên cạnh vấn đề thuế quan còn có những bất cập nội tại chưa được khắc phục triệt để, những diễn biến bất thường, chưa từng có tiền lệ của tình hình địa chính trị thế giới từ đầu năm 2025 đến nay. Đồng thời, khi giá vàng GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN Các chuyên gia cho rằng, thời gian qua, giá vàng trong nước biến động mạnh, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới gia tăng do có nhiều nguyên nhân, trong đó cũng không loại trừ nguyên nhân từ đầu cơ, thao túng. Giá vàng “nhảy múa” tới 120,5 triệu đồng/lượng vì… đầu cơ, thao túng? Tính đến 9h00 ngày 14/5, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/ lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116-119 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco quanh ngưỡng 3.240,9 USD/ ounce, tăng 16,4 USD/ounce. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường vàng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 64 ngày 13/5 về triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bình ổn thị trường vàng. Theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp theo quy định khi cần thiết nhằm bình ổn, ổn định thị trường vàng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, thao túng thị trường…

Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp đảm bảo đúng tiến độ “Cần đa dạng hóa các hình thức để nhân dân góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, phát huy dân chủ thực chất, không giới hạn kênh góp ý, trong đó có cả ứng dụng VNeID, nhằm huy động sự tham gia rộng rãi nhất của người dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh như trên khi chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về việc triển khai và tình hình lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, chiều 13/5. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, đảm bảo đúng tiến độ, để trình Quốc hội theo đúng chương trình của kỳ họp. “Cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; đa dạng hóa các hình thức để nhân dân đóng góp ý kiến, không hạn chế bất cứ hình thức nào; đảm bảo phát huy dân chủ, thực chất; tăng cường vận động nhân dân góp ý thông qua ứng dụng qua VneID, nhằm huy động sự tham gia rộng rãi nhất của người dân. Đồng thời tuyên truyền đậm nét đây là ứng dụng công dân số quốc gia, hạn chế các luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương ứng dụng công dân số”, Tổng Bí thư yêu cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, các cơ quan theo nhiệm vụ phân công cần làm tốt công tác tổng hợp ý kiến của nhân dân, đảm bảo ghi nhận đầy đủ, khách quan các ý kiến đóng góp theo đúng phạm vi, nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. Tăng cường công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ban Bí thư giao cho Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng kết quá trình lấy ý kiến nhân dân sau khi đã hoàn thành nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân đối với những vấn đề lớn của đất nước trong thời gian tới. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm hiện thực hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, nội dung trọng tâm là hoàn thiện quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như phân định đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. TÂM ĐỨC ĐBQH Hoàng Văn Cường cho hay, điểm đổi mới lớn nhất trong dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ lần này chính là việc thể chế hóa các quan điểm đã nêu trong Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Trước đây, chúng ta đầu tư cho khoa học công nghệ giống như đầu tư cho hoạt động chi tiêu thường xuyên. Cách làm đó mang tính hành chính, không khuyến khích tìm tòi, sáng tạo cái mới. Giờ chuyển sang đầu tư theo cơ chế quỹ, nghĩa là chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại, thậm chí chấp nhận đầu tư mà không có kết quả như kỳ vọng ban đầu. Đó mới là tư duy đầu tư đúng cho khoa học”, đại biểu Hoàng Văn Cường phân tích. Cùng với việc trao quyền cho nhà khoa học “dấn thân”, đại biểu Hoàng Văn Cường đánh giá, dự thảo luật sửa đổi lần này cũng mở đường rõ ràng hơn cho quá trình nghiên cứu được chuyển hóa thành sản phẩm ứng dụng. Theo đó, các chính sách hỗ trợ, như chính sách chuyển giao công nghệ, cơ chế chuyển giao, cơ chế xác nhận quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ cũng đã được quy định rõ trong dự thảo luật. Đại biểu Hoàng Văn Cường đánh giá, một trong những điểm nhấn của dự thảo luật lần này là quy định rõ việc miễn trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp nghiên cứu không thành công. Quy định này chính là một hình thức khuyến khích để hoạt động khoa học phát triển tốt hơn. Bởi một nghiên cứu khoa học không đạt kết quả cuối cùng không có nghĩa là nhà nghiên cứu không làm việc. Trong khoa học, không thể biết trước sản phẩm tương lai sẽ như thế nào. Nghiên cứu khoa học là hành trình tạo ra cái mới, mà cái mới chính là những điều chưa từng tồn tại, chưa ai biết đến. MAI LOAN ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG: Không hình sự hóa rủi ro khoa học để khơi nguồn đột phá Chiều 13/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thống kê số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT công lập chuyên và không chuyên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Theo đó, 10 trường THPT dẫn đầu về tỷ lệ chọi lần lượt là: Yên Hòa, Lê Quý Đôn (Hà Đông), Kim Liên, Đống Đa, Hoài Đức C, Cầu Giấy, Ngô Thì Nhậm, Phan Đình Phùng, Khương Hạ và Nhân Chính. Tỷ lệ cạnh tranh của những trường này nằm trong khoảng 1/1,89-1/2,44. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hà Nội sẽ cố gắng đưa ít nhất 64% học sinh vào trường công. Năm 2024, tỷ lệ này chỉ khoảng 61%. Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội dự kiến diễn ra ngày 6-9/6. Trong đó ngày 6/6, thí sinh làm thủ tục thi, 2 ngày 7-8/6 dành cho thí sinh thi đại trà và ngày 9/6 dành cho thí sinh thi chuyên. NGUYỄN VĂN Lãnh đạo Cục ATTP “tiếp tay” sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả 5 lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế thông đồng với “sếp lớn” Công ty MegaPhaco, MeDiusa sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người dân. Chiều 13/5, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 5 đối tượng thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế liên quan vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. 5 bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế gồm: Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, Chuyên viên 2 Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Qua điều tra bước đầu, bị can Nguyễn Năng Mạnh thông đồng, móc ngoặc và đưa tiền hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế để được bỏ qua các lỗi vi phạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt cho 2 Nhà máy: MediPhar và MediUSA. Ông Nguyễn Thanh Phong và các bị can đã cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp phép cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 Công ty, gồm: MediPhar, MediUSA, MegaLife, Việt Đức, MegaPharco, Việt Pháp, Liên doanh USA, PharmaCist, VitaPhar. Cơ quan điều tra nhận định: Hành vi của các bị can giúp Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, gây bức xúc trong xã hội. Thủ đoạn làm giả của nhóm này là mua nguyên liệu trôi nổi, hoặc của Trung Quốc, rồi gắn nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu. Nhiều thành phần hàng hóa chỉ đạt dưới 30% so với công bố. HẢI NINH Top trường Hà Nội có tỷ lệ chọi vào lớp 10 căng nhất Năm học 2024-2025, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh lớp 9. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp. ẢNH: TTXVN

Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 4 KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2025) MINH TRANG Tiễn tháng 4... chào đón tháng 5, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ với tấm lòng thành kính, trân trọng và biết ơn. THÁNG 5 NHỚ BÁC! Cận kề ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố ở Hà Nội đã bắt đầu treo pano chào mừng. Trên phố Đinh Tiên Hoàng (Q. Hoàn Kiếm), các công nhân đã hoàn thành dựng tấm pano mang hình ảnh của Bác Hồ và câu thơ: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Khu vực Ngã tư Liễu Giai – Vạn Phúc, một tấm pano khác với hình ảnh Bác Hồ cùng câu cổ động được dựng nổi bật Trụ sở các cơ quan cũng được treo biển chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cổng từ đầu tuần. Tại khu vực Lăng Bác, từng dòng người tấp nập vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng nghìn người xếp hàng để chờ đến lượt vào viếng. Đặc biệt, nhiều trường học từ các tỉnh thành đã tổ chức cho học sinh đi thăm Lăng Bác nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 1 2 3 4 5 6 Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhà báo quốc tế “Việt Nam - Hồ Chí Minh” được các chính khách, nhà báo, nhà văn trên khắp năm châu nhắc tới như lời khẳng định, hình ảnh Bác Hồ luôn gắn liền với dân tộc Việt Nam. Nhà báo Wilfred Burchett, người Úc, được ghi nhận là phóng viên phương Tây đầu tiên có mặt tại Việt Nam để viết về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chiến khu Việt Bắc vào tháng 3/1954 và rất ấn lượng về Nhà lãnh đạo thông tuệ, giản dị của dân tộc. "Nói về sự tài tình và những đức tính cao cả, tôi chưa bao giờ gặp ai như Chủ tịch Hồ Chí Minh", nhà báo Wilfred chia sẻ. Chung quan điểm, nhà sử học người Pháp Alain Ruscio, nguyên phóng viên Báo "Nhân đạo" (L’Humanité) dành nhiều lời ngợi ca về vị lãnh tụ cao quý của đất nước: “Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo thành một tổng thể nhân cách, không thể tách rời riêng rẽ bất cứ phẩm chất đạo đức nào”. "Tôi yêu Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi từng xuống đường biểu tình phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, từng hiến máu giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Chính sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn thôi thúc tôi phải hành động vì chính nghĩa", nhà báo Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam (IVSC) bang Tây Bengal bày tỏ. Theo ông Geetesh Sharma, điều ấn tượng nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt nhân dân vào trọng tâm suy nghĩ của mình. Mục tiêu của Người không chỉ giải phóng đất nước khỏi ách thống trị ngoại xâm, mà còn mơ ước tạo nên sự công bằng xã hội và phúc lợi cho nhân dân.

Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Hiện nay, sức khỏe tâm thần đang dần được quan tâm, chú ý hơn, nhưng vẫn còn khoảng trống lớn về nhận thức, sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Tâm lý e ngại, kỳ thị, hoặc xem nhẹ các biểu hiện lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần khiến người bệnh âm thầm chịu đựng, đến khi hành vi tự sát hoặc các hành vi nguy hiểm khác cho bản thân hay cộng đồng xảy ra thì đã quá muộn. Vì vậy, mỗi người cần xây dựng lối sống hài hòa, có thể giải quyết các tình huống stress trong cuộc sống. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ rối loạn lo âu cần tìm đến các địa chỉ, bệnh viện, phòng khám có khoa Sức khỏe Tâm thần hoặc các bệnh viện chuyên khoa Sức khỏe Tâm thần để thăm khám và điều trị hiệu quả. Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội. Khoa Tâm bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương: Số 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương: Số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội. Phòng khám số 1 - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương: Số 4, phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội: Ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. NHẬT HÀ Các bệnh viện khám rối loạn lo âu tốt tại Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA tế thấp, gặp sang chấn, sự kiện gây stress trong thời kỳ thơ ấu, tiền sử gia đình có bố/mẹ mắc rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn trầm cảm... Những trường hợp trên đều có các dấu hiệu của trầm cảm và rối loạn tâm thần nhưng không được phát hiện, điều trị kịp thời, hiệu quả. Khi bệnh tái phát, tăng nặng người bệnh rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, đưa ra quyết định bột phát, nguy hiểm. Đừng để quá muộn BS Nguyễn Hoàng Yến, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, về cơ bản trạng thái lo lắng là điều bình thường. Nhưng với một số người, sự lo lắng kéo dài, quá mức, ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ, gây trở ngại cho học tập, làm việc, gia đình và quan hệ xã hội... thì cần đi khám. Người bị rối loạn lo âu có thể biểu hiện bằng các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó nuốt, cảm giác mắc nghẹn, nôn hoặc buồn nôn, đau ngực, khó thở, đau dạ dày, tê và ngứa ran ở ngón tay hoặc ngón chân do thở gấp hoặc đau kịch tính. Đặc biệt, có sự bùng nổ và hành vi chống đối bởi một tác nhân kích thích gây lo âu. BSCKII. Vũ Thị Lan nhấn mạnh, rối loạn lo âu là tình trạng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Đặc biệt, người mắc rối loạn lo âu thường bị mất ngủ gây suy nhược cơ thể. Bệnh nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, nội tiết, thậm chí là đột quỵ não và gây tử vong...; Ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp; Tăng nguy cơ lạm dụng rượu và các thuốc khác vì bệnh nhân thường tự dùng để giảm các triệu chứng; Tăng nguy cơ có ý tưởng tự sát lên 2,32 lần và toan tự sát lên 3,64 lần. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, không nên coi nhẹ các dấu hiệu mất ngủ kéo dài, mệt mỏi, suy sụp tinh thần, thu mình, nói về cái chết. Người bệnh hoặc người thân nên chủ động tìm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và điều trị sớm. Gia đình và xã hội cần lắng nghe, đồng hành, tránh đổ lỗi hay xa lánh người bệnh. Mọi sự quan tâm, chia sẻ, một lời hỏi han đúng lúc… có thể đã giữ ai đó ở lại với cuộc sống.. “Rối loạn lo âu là bệnh lý nghiêm trọng có thể dẫn đến suy giảm về sức khỏe thể chất, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp, tăng nguy cơ toan tự sát lên 3,64 lần”, BSCKII. Vũ Thị Lan, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Rối loạn lo âu... tự dùng dao đâm thấu bụng nguy kịch Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã mổ cấp cứu thành công cho bệnh nhân S.A.M, 44 tuổi, tự dùng dao đâm thấu bụng gây ra nhiều vết thương, trong đó 3 vết thương làm đứt động, tĩnh mạch thượng vị dưới, vỡ gan, tụy... Hậu quả được kết luận do bệnh lý rối loạn lo âu, mất ngủ dài ngày. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, có thời điểm chưa đầy một tuần, các bác sĩ đã tiếp nhận 4 trường hợp có hành vi tự sát, tự hủy hoại cơ thể vào điều trị trong tình trạng cấp cứu. Điển hình trường hợp nam bệnh nhân 29 tuổi, nhập viện trong tình trạng loạn thần cấp do mất ngủ triền miên, biểu hiện hoang tưởng bị hại, dẫn tới việc tự gây vết thương sâu ở cổ bằng vật sắc nhọn. Cùng ngày, bệnh nhân nam 52 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần cũng nhập viện với nhiều vết cắt sâu ở tay, chân, ngực và mặt. Tình trạng rối loạn lo âu không chỉ diễn biến phức tạp ở người lớn mà còn ở cả trẻ nhỏ. ThS.BS Lê Công Thiện, Trưởng phòng Tâm thần Nhi và Thanh thiếu niên, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, mỗi ngày, có đến 50% số bệnh nhi đến khám sức khoẻ tâm thần được chẩn đoán mắc cac vân đê cam xuc, trong đo co cac rối loạn lo âu. Đặc biệt có trường hợp mẹ đưa con đi khám, sau khi con được chẩn đoán bị rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn nghi thức, mẹ cũng xuất hiện những biểu hiện như hồi hộp, lo lắng, run tay chân, được các bác sĩ thăm khám ngay tại viện. Qua các bài test, bác sĩ kết luận người phụ nữ này cũng bị rối loạn lo âu lan tỏa. BSCKII Vũ Thị Lan thông tin thêm, rối loạn lo âu lan tỏa được xếp vào nhóm các rối loạn liên quan stress với đặc tính là những mối lo lắng dai dẳng, lan tỏa, tản mạn, không khu trú vào một sự kiện hoàn cảnh đặc biệt nào ở xung quanh. Rối loạn này thường liên quan với stress trường diễn, tiến triển thay đổi nhưng có xu hướng mạn tính. So sánh báo cáo của CDC các quốc gia, tỷ lệ mắc cả đời rối loạn này ở các nước phát triển khoảng 5% dân số, ở các nước kém phát triển chiếm từ 1,53% dân số. Bệnh lý rối loạn lo âu hay gặp ở lứa tuổi 30-54, nữ giới có nguy cơ mắc cao hơn 2 lần so với nam giới. Đối tượng hay mắc bệnh gồm: Ly hôn hoặc góa bụa, nguồn lực kinh Để dự phòng rối loạn lo âu nên điều chỉnh hoạt động, có lối sống lành mạnh. Tránh rượu và các chất kích thích như cà phê, thuốc lá, chất gây nghiện khác. Cần tập luyện thể thao thường xuyên, khoảng 30 phút/ngày. Ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ, đủ 8-10 tiếng/ngày tùy lứa tuổi. Tập yoga hoặc thư giãn tinh thần, giải quyết các vấn đề gây lo lắng ngay từ ban đầu. Nâng cao các kỹ năng đối phó với căng thẳng và các kỹ năng xã hội. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ nên tư vấn chuyên khoa sớm, tuân thủ điều trị. Rối loạn lo âu ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, nhưng các thông tin về bệnh lý này còn hạn chế, khiến mọi người chưa biết để điều trị. Bệnh dễ tái phát, tăng nặng, người bệnh rơi vào trầm cảm và rối loạn tâm thần... Rối loạn lo âu có nguy hiểm? Minh họa tình trạng rối loạn lo âu - Ảnh BVCC Bệnh nhân tự đâm thấu bụng đã được phẫu thuật cứu sống - Ảnh BVCC Thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Dầu gội Hanayuki Shampoo nhiễm vi simh... thư hoặc mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, nấm men và nấm mốc phát triển trong môi trường mỹ phẩm kém chất lượng có thể gây viêm da tiếp xúc, chàm bội nhiễm những bệnh lý dễ tái phát và khó điều trị, đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, việc lô dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của Công ty VB Group có chất 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã công bố cũng đáng lo ngại. 2-Phenoxyethanol đã từng bị cảnh báo tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ do khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của trẻ nhỏ nếu dùng ở nồng độ cao. Chính vì thế, nhiều quốc gia đã siết chặt quy định về nồng độ cho phép, đồng thời hạn chế sử dụng chất này trong các sản phẩm chăm sóc da dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Nếu người dùng có cơ địa dị ứng hoặc đang trong quá trình điều trị rụng tóc, việc tiếp xúc với 2-Phenoxyethanol có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc cấp tính, sưng viêm da đầu, thậm chí phải sử dụng kháng sinh kéo dài để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn gây tổn thương tâm lý, đặc biệt với phụ nữ, những người vốn rất nhạy cảm với hình ảnh cá nhân. “An toàn mỹ phẩm không chỉ là một vấn đề kỹ thuật, mà còn là bài toán đạo đức trong sản xuất và kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu, thì hậu quả không chỉ là vài lô hàng bị thu hồi, mà còn là niềm tin xã hội bị đánh mất một tổn thất khó có thể đo đếm được”, bác sĩ Tuyết nêu quan điểm. Công ty VB Group đối diện mức phạt 80 triệu Về vấn đề pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định về thành phần, chất lượng và quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính nặng, buộc thu hồi, tiêu hủy và thậm chí bị xử lý hình sự. Doanh nghiệp sản xuất, đơn vị kinh doanh và người nổi tiếng tham gia quảng cáo đều có thể bị liên đới trách nhiệm. Người tiêu dùng bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu hoàn tiền, bồi thường hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật. Theo đó, quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định 117/2020/ NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì tổ chức, cá “Chỉ tiêu vi sinh vật trong mỹ phẩm là một yếu tố sống còn. Khi các chỉ số này vượt mức cho phép, đặc biệt là trong sản phẩm dùng trực tiếp lên da đầu, nơi có nhiều nang lông, mạch máu thì nguy cơ gây nhiễm trùng, kích ứng, nặng hơn là các phản ứng miễn dịch”, bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chuyên gia da liễu nhận định. TRƯƠNG HIỀN dễ gây viêm da Theo bác sĩ Tuyết, vụ việc Hanayuki không nên chỉ được nhìn nhận là một sai phạm hành chính thông thường, mà là hồi chuông cảnh tỉnh trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Rất nhiều người vẫn tin rằng chỉ thực phẩm mới gây hại nếu nhiễm khuẩn, trong khi trên thực tế, mỹ phẩm vi phạm tiêu chuẩn vi sinh cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Bác sĩ Tuyết cũng bày tỏ sự lo ngại trước xu hướng sử dụng mỹ phẩm “tự nhiên”, “thảo dược” theo lời quảng cáo tràn lan trên mạng, đặc biệt từ các KOLs hoặc người nổi tiếng không có chuyên môn y tế. Theo đó, không ít phụ huynh đến khám vì con họ bị viêm da dị ứng sau khi sử dụng sản phẩm được quảng bá là an toàn tuyệt đối. Đây không chỉ là hậu quả của việc thiếu kiểm định mà còn là hệ lụy từ niềm tin mù quáng vào hình ảnh, thay vì thông tin khoa học. Trước những nguy cơ tiềm ẩn, bác sĩ Tuyết khuyến cáo, chỉ nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được công bố và kiểm định bởi cơ quan y tế có thẩm quyền. Không mua theo cảm tính hay niềm tin vào người nổi tiếng, mà cần đọc kỹ thành phần và kiểm tra giấy phép lưu hành. Người có tiền sử dị ứng, da nhạy cảm hoặc đang mang thai nên đặc biệt cẩn trọng, ưu tiên sản phẩm không chứa các chất dễ gây kích ứng. Đoàn Di Băng quảng cáo dầu gội Hanayuki Shampoo Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc đối với lô mỹ phẩm Hanayuki Shampoo do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group chịu trách nhiệm phân phối. Nguy hiểm cho người có cơ địa nhạy cảm Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chuyên gia da liễu cho biết, đối với những người có tổn thương trên da đầu như trầy xước, viêm, nấm hoặc viêm da tiết bã, việc tiếp xúc với các sản phẩm không đạt chuẩn vi sinh có thể mở đường cho vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây bệnh xâm nhập sâu vào da. Hậu quả không chỉ dừng lại ở các phản ứng như viêm nang lông hay nấm da lan rộng, mà trong một số trường hợp hiếm gặp, còn có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Bác sĩ Tuyết nhấn mạnh, người tiêu dùng có quyền biết chính xác những gì họ đang bôi lên cơ thể mình. Việc cố tình che giấu thành phần hoặc bổ sung các chất ngoài danh mục công bố không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn có thể gây nguy hiểm cho những người có cơ địa nhạy cảm, tiền sử dị ứng, hoặc phụ nữ đang mang thai, những đối tượng vốn có nguy cơ cao trước các tác nhân hóa học. Bác sĩ Tuyết dẫn chứng, vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, một loại vi khuẩn ưa ẩm thường xuất hiện trong mỹ phẩm không đạt chuẩn có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng ở người có vết thương hở, người đang điều trị ung Thu hồi, tiêu hủy lô dầu gội Hanayuki Shampoo do không đạt chỉ tiêu chất lượng - Ảnh minh họa. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 1254/QLD-MP ngày 06/5/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc đối với lô mỹ phẩm Hanayuki Shampoo (chai 300g), số tiếp nhận 780/24/CBMP-ĐN, số lô 0010125, sản xuất ngày 5/1/2025, hạn sử dụng đến 4/1/2027. Lý do thu hồi vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh và chứa 2 Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group phân phối mỹ phẩm Hanayuki Shampoo do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ca sĩ này từng quảng bá dầu gội Hanayuki “100% thiên nhiên” và “an toàn cho sức khỏe”.

Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 7 Gội đầu quá thường xuyên hoặc quá ít Nhiều người có thói quen gội đầu hàng ngày để giữ tóc sạch sẽ, tuy nhiên điều này lại dễ làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu, khiến tóc khô xơ và dễ gãy. Ngược lại, gội đầu quá ít lại khiến bã nhờn và bụi bẩn tích tụ, gây bít tắc nang tóc và dẫn đến rụng tóc. Tùy vào loại tóc và môi trường sống, tần suất gội đầu hợp lý thường là 2–3 lần mỗi tuần. Sử dụng dầu gội không phù hợp Việc lựa chọn dầu gội đầu không phù hợp với loại tóc hoặc chứa các thành phần hóa học mạnh như sulfate, paraben, cồn… có thể khiến tóc bị tổn thương nghiêm trọng. Dầu gội có độ pH quá cao cũng có thể làm mất cân bằng da đầu. Người có tóc nhuộm, tóc khô, tóc dầu hoặc da đầu nhạy cảm nên chọn sản phẩm chuyên dụng, dịu nhẹ và có nguồn gốc rõ ràng. Chải tóc khi tóc còn ướt Tóc ướt là lúc tóc yếu và dễ gãy rụng nhất. Việc chải tóc ngay sau khi gội có thể gây ra tình trạng rụng tóc nhiều, đứt gãy sợi tóc hoặc gây tổn thương đến chân tóc. Tốt nhất nên dùng khăn bông mềm thấm bớt nước, để tóc khô tự nhiên khoảng 70–80% rồi mới chải bằng lược răng thưa. Sử dụng nhiệt độ cao để tạo kiểu thường xuyên Máy sấy tóc, máy duỗi, máy uốn… là những công cụ tạo kiểu tiện lợi nhưng nếu sử dụng thường xuyên và ở nhiệt độ quá cao sẽ khiến tóc mất nước, khô xơ và dễ gãy. Nếu không thể tránh khỏi, nên dùng thêm sản phẩm chống nhiệt trước khi tạo kiểu và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Thường xuyên nhuộm, tẩy, uốn tóc bằng hóa chất Các loại hóa chất trong thuốc nhuộm, thuốc uốn, thuốc tẩy… có khả năng phá vỡ cấu trúc tự nhiên của tóc. Nếu lạm dụng hoặc thực hiện bởi kỹ thuật viên thiếu kinh nghiệm, tóc sẽ trở nên yếu, mỏng và không thể phục hồi. Việc nhuộm hay uốn nên được giãn cách hợp lý (ít nhất 3–6 tháng/ lần) và cần có quá trình chăm sóc chuyên sâu sau đó. MỸ ANH Dầu dừa: là một trong những sản phẩm chăm sóc tóc nổi tiếng nhờ khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời. Dầu dừa chứa các axit béo giúp tóc mềm mượt và bóng khỏe, đồng thời bảo vệ tóc khỏi hư tổn do tác động từ môi trường. Bạn có thể sử dụng dầu dừa để massage da đầu, giúp cải thiện tuần hoàn máu và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Dầu argan: có nguồn gốc từ Maroc, được biết đến với khả năng cung cấp dưỡng chất cho tóc khô và chẻ ngọn. Dầu argan chứa nhiều vitamin E, các axit béo thiết yếu, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ bóng của tóc. Tinh dầu bưởi: không chỉ giúp thư giãn mà còn là một nguyên liệu tuyệt vời trong việc kích thích mọc tóc. Tinh dầu này giúp cải thiện tuần hoàn máu ở da đầu và cung cấp dưỡng chất cho các nang tóc. Giấm táo: Giấm táo là một sản phẩm tự nhiên có tác dụng làm sạch tóc, cân bằng độ pH và giúp tóc bóng mượt hơn. Giấm táo còn giúp loại bỏ các tạp chất và cặn bẩn tích tụ trên tóc sau khi dùng dầu gội. Lô hội (nha đam): Lô hội có tính năng dưỡng ẩm tuyệt vời, giúp làm dịu và phục hồi tóc hư tổn. Nước ép lô hội có thể giúp giảm gàu, kháng viêm và cung cấp độ ẩm cho tóc mà không làm tóc bị bết dính. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm tự nhiên Kiên nhẫn và kiên trì: Các sản phẩm tự nhiên thường không mang lại kết quả ngay lập tức như các sản phẩm chứa hóa chất. Cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài để thấy sự cải thiện rõ rệt. Chọn lựa sản phẩm chất lượng: Sản phẩm tự nhiên có nguồn gốc rõ ràng, không chứa tạp chất hay hóa chất gây hại. Thử nghiệm trên da: Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, nên thử trên một vùng da nhỏ để tránh phản ứng dị ứng. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Sai lầm thường gặp khiến mái tóc hư tổn Top sản phẩm Organic dưỡng tóc siêu óng mượt nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có hành vi kinh doanh mỹ phẩm chứa thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật; kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm và buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cũng theo khoản 5 Điều 4 Nghị định này, mức phạt tiền theo quy định trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Với những vi phạm trên, Công ty VB Group đối diện với mức phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn phải thực hiện việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Tại Điều 45,46 Thông tư số 06/2011/ TT-BYT có chỉ ra rõ trường hợp mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố sẽ thuộc trường hợp đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Như vậy, Công ty EBC Đồng Nai với tư cách là đơn vị sản xuất có thể phải chịu các hình thức xử lý dựa theo các quy định pháp luật trên. Bên cạnh đó, theo quy định pháp luật khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, quảng cáo sai sự thật có thể được hiểu là quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố. Trong trường hợp này, việc quảng cáo sản phẩm là “100% thiên nhiên” và “an toàn cho sức khỏe” khi sản phẩm chứa chất bảo quản hóa học không công bố rõ ràng có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về tính chất, chất lượng của sản phẩm. Do đó, ca sĩ Đoàn Di Băng, người quảng cáo cho dầu gội này có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp cá nhân quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng được quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Trường hợp là tổ chức vi phạm mức phạt sẽ áp dụng gấp đôi so với mức phạt của cá nhân. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi quảng cáo sai sự thật còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như: Buộc gỡ bỏ, xóa các nội dung quảng cáo sai sự thật; Buộc cải chính thông tin; Hành vi quảng cáo sai sự thật nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị xử phạt hình sự theo Điều 197 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội quảng cáo gian dối. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng thông tin, theo quy định của pháp luật Việt Nam, người tiêu dùng đã mua và sử dụng sản phẩm mỹ phẩm hoặc dược mỹ phẩm bị thu hồi có quyền yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường thiệt hại nếu họ bị ảnh hưởng về sức khỏe hoặc tài sản do sản phẩm đó gây ra. Quyền này được quy định rõ trong các điều khoản của Bộ luật Dân sự 2015 và các luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, trong trường hợp người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe do sử dụng sản phẩm bị thu hồi, họ hoàn toàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản. Việc khởi kiện dựa trên căn cứ vào các quy định của Điều 584 và Điều 589 của Bộ luật Dân sự 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các quy định liên quan về an toàn thực phẩm, mỹ phẩm. Tòa án sẽ xem xét các chứng cứ, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp sản phẩm không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Quá trình chăm sóc tóc hằng ngày, nhiều người vô tình mắc phải những sai lầm tưởng chừng như vô hại nhưng là nguyên nhân chính khiến tóc trở nên xơ rối, chẻ ngọn, gãy rụng, mất đi độ bóng khỏe tự nhiên. Các sản phẩm tự nhiên không chỉ giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong mà còn giảm thiểu nguy cơ dị ứng hay tác dụng phụ do hóa chất. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet Ảnh minh họa/ Nguồn Internet Thông báo của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Hanayuki Shampoo (chai 300g) - Ảnh chụp màn hình

