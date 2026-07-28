Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tỷ phú AI thế hệ mới tại Trung Quốc, DeepSeek dẫn đầu

Minh Quân - Hà Anh

DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax Group đưa thế hệ tỷ phú trẻ Trung Quốc lên ngôi, khi AI thay thế bất động sản. Forbes ghi nhận Liang Wenfeng sở hữu g

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