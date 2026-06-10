Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Trung Quốc thành lập viện nghiên cứu AI trong không gian

Minh Quân - Hà Anh

Viện điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt nhằm phát triển AI và phóng vệ tinh thử nghiệm trước 2028, hỗ trợ từ Bộ Công nghiệp.

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