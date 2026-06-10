Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Thanh Hóa tinh gọn bộ máy, giảm hơn 2.400 thôn tổ

Minh Quân - Hà Anh

Thanh Hóa giảm số lượng thôn tổ dân phố từ 4.115 xuống còn 1.702, nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

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