Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Thâm Quyến báo động đỏ: Xe công nghệ bão hòa, tài xế lao đao

Minh Quân - Hà Anh

Thâm Quyến đối mặt với thị trường xe công nghệ bão hòa, hàng trăm nghìn tài xế gặp khó khăn do giảm chiết khấu và cạnh tranh gay gắt.

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