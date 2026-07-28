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[VIDEO] Phố váy cưới Hồ Văn Huê ở TPHCM đìu hiu, nhiều cửa hàng đóng cửa

Minh Quân - Hà Anh

Phố váy cưới Hồ Văn Huê từng sầm uất nay vắng vẻ, hơn 20 mặt bằng bỏ trống, nhiều cửa hàng treo biển đóng cửa tại TP.HCM.

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