Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Petrolimex thu kỷ lục hơn 5 tỷ USD trong quý II

Minh Quân - Hà Anh

Petrolimex ghi nhận doanh thu quý II hơn 5 tỷ USD, tăng 80% so với cùng kỳ, nhờ giá nhiên liệu tăng mạnh.

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