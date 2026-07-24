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[VIDEO] Mỹ siết trừng phạt dầu mỏ và phong tỏa 130 triệu USD tiền số Iran

Minh Quân - Hà Anh

Mỹ mở rộng trừng phạt dầu mỏ Iran, đóng băng 130 triệu USD tiền số liên quan Ngân hàng Trung ương Iran ngày 14/7.

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