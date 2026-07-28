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[VIDEO] Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 10% nhưng kèm điều kiện khắt khe

Minh Quân - Hà Anh

PVcomBank và MSB đưa ra lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng, nhưng yêu cầu điều kiện về số dư tối thiểu, gây chú ý trên thị trường ngân hàng.

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