Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội tăng tốc dự án chống ngập nghìn tỷ, hồ điều hòa sắp hoàn thành

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội đẩy nhanh các dự án chống ngập, hồ điều hòa, trạm bơm nghìn tỷ, giúp giảm ngập úng nội đô hiệu quả.

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