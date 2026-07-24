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[VIDEO] Giá sản xuất Mỹ giảm mạnh nhất 14 tháng, Fed vẫn lo giá dầu

Minh Quân - Hà Anh

Chỉ số PPI tháng 6 của Mỹ giảm 0,3% nhờ giá xăng giảm 12% và năng lượng lao dốc, nhưng Fed lo lắng về giá dầu leo thang do căng thẳng Trung Đông.

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