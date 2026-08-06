Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Ghế nóng Eximbank rung lắc, thay tổng giám đốc chỉ sau một tuần

Minh Quân - Hà Anh

Eximbank thay đổi nhân sự cấp cao liên tục khi bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm tổng giám đốc, giữa bối cảnh lợi nhuận giảm sút.

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