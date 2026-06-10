Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] EU cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Minh Quân - Hà Anh

EU lo ngại về thâm hụt thương mại lớn do hàng Trung Quốc giá rẻ và lo mất năng lực sản xuất, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ.

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