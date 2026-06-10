Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cử tri Mỹ thất vọng vì kinh tế, Đảng Cộng hòa vẫn hy vọng

Minh Quân - Hà Anh

Khảo sát của Financial Times cho thấy 68% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Trump xử lý lạm phát, nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn hy vọng.

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