Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chiết khấu về 0, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu

Minh Quân - Hà Anh

Giá dầu thế giới tăng cao khiến chiết khấu về 0 đồng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội, Huế gặp khó khăn lớn, bán càng nhiều càng lỗ.

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