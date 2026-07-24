Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Châu Âu thiếu gần 600.000 thùng nhiên liệu bay mỗi ngày

Minh Quân - Hà Anh

Châu Âu đang đối mặt với thiếu hụt gần 600.000 thùng nhiên liệu hàng ngày trong quý III, tồn kho chỉ còn 38 triệu thùng.

Video tiếp theo
back to top